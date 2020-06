Ajax Vrouwen moet het voorlopig zonder Desiree van Lunteren stellen. De verdediger is zwanger en kan dit kalenderjaar niet meer in actie komen.

"Ik voel me goed en ben uiteraard ontzettend blij", zegt Van Lunteren maandag op de site van Ajax. "Ik heb alle intentie om terug te komen na mijn zwangerschap en actief te blijven in het profvoetbal. Ik ga er alles aan doen om dit seizoen nog in actie te komen en zo fit mogelijk terug te komen."

Van Lunteren is bezig aan haar tweede periode bij Ajax, waar ze tussen 2012 en 2018 ook al onder contract stond. In het seizoen 2018/2019 droeg de 27-jarige verdediger het shirt van SC Freiburg. Eerder speelde ze voor AZ (2009-2011) en Telstar (2011/2012).

De 84-voudig international, die eind 2019 vanwege een gebrek aan motivatie besloot te stoppen bij de Oranjevrouwen, is halverwege december uitgerekend. Daarna hoopt ze zo snel mogelijk weer terug te keren op het veld.

"Een kind hoeft niet in de weg van een topsportcarrière te staan", benadrukt Van Lunteren, die in 2017 met Oranje Europees kampioen werd en in 2019 als tweede eindigde op het WK. "Ik kijk ernaar uit die draad weer op te pakken, maar uiteraard ga ik eerst genieten van deze bijzondere periode."

Van Lunteren kwam op 25 februari voor het laatst in actie voordat het Eredivisie-seizoen vanwege de coronacrisis werd beëindigd. Ondanks haar zwangerschap zal ze de komende maanden door blijven trainen, zij het buiten de groep.