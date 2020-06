FC Emmen-trainer Dick Lukkien heeft onlangs bedankt voor FC Twente. De Tukkers zijn op zoek naar een nieuwe coach en informeerden daarom naar de status van de de geboren Groninger, maar die ging niet in op de interesse.

FC Twente besloot het contract van trainer Gonzalo García García niet te verlengen en zocht daardoor enkele weken geleden contact met Lukkien. De 48-jarige coach had op dat moment net zijn contract bij Emmen tot medio 2023 verlengd.

"Ik moet eerlijk toegeven dat ik me wel gevleid voelde", zegt Lukkien maandag in gesprek met RTV Drenthe over de interesse van FC Twente. "FC Twente is een heel mooie club, maar ik heb met mijn volle verstand bewust bijgetekend. Daarom heb ik gezegd dat ik gewoon graag bij FC Emmen wil blijven."

Lukkien is sinds de zomer van 2016 coach van FC Emmen, waarmee hij in 2018 naar de Eredivisie promoveerde. In het seizoen 2018/2019 eindigde Emmen knap op de veertiende plaats en in het afgelopen seizoen, dat door de coronacrisis niet werd afgemaakt, eindigde de ploeg uit Drenthe op de verdienstelijke twaalfde plek.

Ondertussen is FC Twente nog altijd op zoek naar een nieuwe trainer. "Ik heb geen contact meer met de mensen uit Enschede gehad. Maar inmiddels heb ik uit de media vernomen dat Ron Jans in beeld is", aldus Lukkien.

FC Twente was onlangs ook in gesprek met de Duitse trainer Alexander Zorniger, maar die gesprekken liepen uiteindelijk op niks uit. Zorniger haakte af, omdat FC Twente-directeur Jan Streuer in de media zijn voorkeur uitsprak voor een Nederlandse trainer.