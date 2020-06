Marc Overmars is blij dat Klaas-Jan Huntelaar ook volgend seizoen speler van Ajax is. De directeur voetbalzaken van de Amsterdammers hoopt daarnaast dat de ervaren spits na zijn carrière aan de club verbonden wil blijven.

"Het is mooi dat hij nog een jaar bijtekent. We wilden Klaas-Jan sowieso voor de club behouden en zijn ervan overtuigd dat hij ook komend seizoen als speler van waarde kan zijn", zegt een tevreden Overmars maandag op de site van Ajax.

De inmiddels 36-jarige Huntelaar staat door zijn contractverlenging voor zijn achtste seizoen bij Ajax. De spits speelde tussen 2006 en 2008 al voor de 34-voudig landskampioen en keerde in de zomer van 2017 terug in Amsterdam.

Hoewel Huntelaar tijdens zijn tweede periode bij Ajax niet meer de status van eerste spits heeft, was hij met 46 doelpunten in de laatste drie seizoenen nog altijd waardevol voor de club waarmee hij in het seizoen 2018/2019 kampioen werd, de TOTO KNVB-beker won en de halve finales van de Champions League bereikte.

'Huntelaar van waarde bij ontwikkeling talenten'

Zijn rol in de selectie zal in principe niet veranderen, al hoopt Overmars dat Huntelaar komend seizoen vooral ook als mentor zal fungeren. "We weten zeker dat hij ook op andere vlakken van waarde kan zijn. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van talentvolle spitsen zoals Lassina Traoré en Brian Brobbey."

Huntelaar geeft aan dat hij zichzelf niet meer in een ander shirt ziet spelen en daardoor lijkt hij zijn carrière ook bij Ajax te beëindigen. De kans is daarnaast groot dat de 76-voudig international na zijn spelersloopbaan aan de club verbonden blijft.

"We hebben al gesproken over de toekomst en andere rollen voor hem bij Ajax. Maar daarover praten we in een later stadium verder", aldus Overmars.