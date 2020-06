Sparta Rotterdam kan voorlopig niet over Tim Coremans beschikken. De doelman raakte vorige week zwaar geblesseerd op de training en is maanden uit de roulatie.

De 29-jarige Coremans verdraaide afgelopen vrijdag naar verluidt zijn knie en zou daarbij een band in het gewricht hebben gescheurd. Naar verwachting staat de geboren Brabander zes tot negen maanden aan de kant.

Aan het begin van het afgelopen Eredivisie-seizoen had Coremans een basisplek bij Sparta. Hij keepte de eerste tien competitieduels, maar stond daarna drie wedstrijden aan de kant door een schorsing en raakte zijn basisplek kwijt aan Ariël Harush.

De blessure van Coremans is hoe dan ook een forse aderlating voor Sparta, want eerste doelman Harush vertrok onlangs transfervrij uit Rotterdam. De Eredivisionist heeft in de persoon van Michael Fabrie nog maar één fitte keeper in de selectie.

Om die reden hoopt Sparta deze transferperiode onder anderen Maarten Stekelenburg te contracteren. De 37-jarige doelman beschikt bij Everton over een aflopend contract en sprak onlangs zijn wens uit om terug te keren in Nederland.