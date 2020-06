Klaas-Jan Huntelaar zal ook volgend seizoen voor Ajax spelen. De 36-jarige aanvaller heeft zijn aflopende contract maandag met één jaar verlengd tot de zomer van 2021.

"Ik wilde graag nog door en het liefste hier bij Ajax", zegt Huntelaar op de site van zijn club. "Ik zie mezelf niet meer in een ander shirt spelen. Ik voel me fit, kom met plezier naar de club en ik weet zeker dat ik nog een bijdrage kan leveren op het veld."

Huntelaar speelde tussen 2006 en 2008 al voor Ajax en keerde in de zomer van 2017 terug in Amsterdam. In de afgelopen drie seizoenen kwam de ervaren spits tot liefst 107 officiële duels voor de 34-voudig landskampioen, waarin hij 46 keer scoorde.

Ook in het afgelopen seizoen was Huntelaar nog regelmatig van waarde voor Ajax. Hoewel de geboren Achterhoeker vaker niet dan wel in de basis staat, kwam hij tot 32 duels en tien treffers (alle competities). Hij heeft in totaal inmiddels 243 officiële wedstrijden en 151 doelpunten achter zijn naam staan voor Ajax.

"Wij wilden Klaas-Jan sowieso voor de club behouden en zijn ervan overtuigd dat hij ook komend seizoen als speler van waarde kan zijn", zegt directeur voetbalzaken Marc Overmars op de site van Ajax. "We hebben ook gesproken over de toekomst en andere rollen voor hem bij Ajax. Daarover praten we in een later stadium verder."

'Vertrouwen doet me goed'

Huntelaar beleefde in 2018/2019 het hoogtepunt van zijn tweede periode bij Ajax door voor het eerst in zijn loopbaan kampioen te worden. Hij won dat seizoen ook de TOTO KNVB Beker en bereikte met de Amsterdammers de halve finales van de Champions League.

Hoewel Huntelaar vaak genoegen moet nemen met een plek op de bank, was dat voor hem geen reden om te vertrekken. "Ik weet dat mijn rol naarmate de jaren vorderen verandert. Daar heb ik de afgelopen tijd veel over nagedacht en gesproken met de trainer (Erik ten Hag, red.) en Marc. Uit die gesprekken bleek ook dat Ajax met mij verder wilde en dat vertrouwen doet me goed."

Door zijn contractverlenging lijkt het zeker dat Huntelaar zijn loopbaan ook afsluit bij Ajax. Hij begon zijn carrière in 2002 bij concurrent PSV en speelde later nog voor De Graafschap, AGOVV, sc Heerenveen, Real Madrid, AC Milan en Schalke 04.

In zijn eerste periode bij Ajax won Huntelaar twee keer de KNVB-beker en twee keer de Johan Cruijff Schaal. Verder pakte de 76-voudig international van Oranje alleen met Schalke 04 prijzen (DFB-Pokal en Duitse supercup in 2016).