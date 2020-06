1. FC Kaiserslautern heeft maandag zoals verwacht een faillissement aangevraagd bij de rechtbank. De viervoudig kampioen van Duitsland, die momenteel uitkomt in de Derde Bundesliga, kampt met flinke schulden en hoopt op deze manier op een doorstart.

"Het doel is om onze financiële situatie snel te herstellen", zegt algemeen directeur Soeren Oliver Voigt op de site van Kaiserslautern. "Dit was geen gemakkelijke beslissing, maar dit was de beste optie om onze basis te versterken voor een financiële herstart."

Kaiserslautern heeft een rijk verleden in het Duitse voetbal. De club werd vier keer kampioen, waarvan in 1998 voor het laatst. Spelers als Andreas Brehme en Michael Ballack behoorden toen tot de ploeg.

In 2001 werd met spelers als Miroslav Klose en Mario Basler van PSV gewonnen in de kwartfinales van de UEFA Cup. Kaiserslautern speelde in het seizoen 2011/2012 voor het laatst in de Bundesliga, waarna het bergafwaarts ging.

'Veel belangstelling van investeerders'

De rijke historie en het stadion - het Fritz Walter Stadion biedt plaats aan bijna 50.000 toeschouwers - maken Kaiserslautern aantrekkelijk voor investeerders. Volgens Voigt is er aan interesse geen gebrek.

"De belangstelling van investeerders was en is enorm", verzekert Voigt. "De coronamaatregelen hebben bijna alle gesprekken met weken vertraagd, maar niemand is afgehaakt."