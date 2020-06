Zlatan Ibrahimovic verraste zondag de spelers en trainers van Hammarby door na het duel met Östersunds (2-0-zege) de kleedkamer te bezoeken, maar daarmee overtrad hij wel de coronaregels van de Zweedse competitie. Het voorval is gemeld bij de tuchtcommissie.

"Onze afgevaardigde bij de wedstrijd heeft gezien dat Ibrahimovic in de kleedkamer was en heeft dat opgeschreven in zijn rapport", zegt Per Eliasson van de Zweedse competitieorganisator FSE maandag tegen de krant Aftonbladet.

Volgens de strenge protocollen van de Zweedse competitie mogen alleen spelers en trainers in de kleedkamer komen en dus kan Hammarby door het verrassingsbezoek van Ibrahimovic in de problemen komen.

Algemeen secretaris Mats Enquist van de FSE bevestigt dat zijn organisatie gaat praten met Hammarby. "Ik moet meer weten voordat ik erop kan reageren", zei hij op de Zweedse radio. "Maar voor het voorkomen van besmettingen is het erg belangrijk dat we geen uitzonderingen maken."

De 38-jarige Ibrahimovic was vrijdag geschorst voor het bekerduel van AC Milan met Juventus en kon dus naar Zweden afreizen. Daar feliciteerde hij zondag de spelers en trainers van Hammarby, de club waar hij sinds vorig jaar mede-eigenaar van is.

"Ik geloof niet dat het gepland was dat hij hier vandaag zou zijn", zei Hammarby-voorzitter Richard von Yxkull na het duel met Östersunds tegen Football Channel. "Maar het is natuurlijk heel leuk dat Zlatan de tijd neemt om naar ons te komen kijken."