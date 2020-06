Iker Casillas heeft zich maandag teruggetrokken uit de race om het voorzitterschap van de Spaanse voetbalbond RFEF. De legendarische keeper vindt het niet het juiste moment om een gooi te doen naar de functie.

"De belangrijkste reden is de uitzonderlijke situatie waarin ons land sociaal, economisch en gezondheidstechnisch zit. Het voetbal en de samenleving hebben saamhorigheid nodig, geen strijd", doelt Casillas in een verklaring op de coronacrisis.

"De voetbalbond moet zich concentreren op de toekomst van spelers, clubs en competities. Verkiezingen zijn op dit moment niet het belangrijkste en zouden dat proces alleen maar verstoren."

De 39-jarige Casillas stelde zich in februari beschikbaar en zou het dit jaar bij de verkiezingen opnemen tegen zijn landgenoot Luis Rubiales, die sinds mei 2018 voorzitter is van de RFEF. Hij sluit niet uit dat hij het later alsnog wil proberen.

Casillas zette nooit officieel een punt achter zijn loopbaan, maar heeft al lange tijd niet meer gekeept voor zijn club FC Porto. De Spanjaard kreeg ruim een jaar geleden een hartaanval en werd tijdens zijn herstel opgenomen in de technische staf van de Portugese topclub.

In 2015 vertrok Casillas na een periode van liefst zestien jaar bij Real Madrid, de club waar hij groot werd. Hij won er onder meer drie keer de Champions League en vijf keer de landstitel. Met Spanje werd de 167-voudig international zowel Europees- (2008 en 2012) als wereldkampioen (2010).