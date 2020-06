Napoli-eigenaar Aurelio De Laurentiis heeft in aanloop naar de bekerfinale van woensdag hard uitgehaald naar Juventus-trainer Maurizio Sarri, met wie hij ruzie heeft sinds de coach in 2018 van Napoli naar Chelsea overstapte.

"Sarri is mijn aartsvijand", zegt De Laurentiis maandag in een interview met de Italiaanse krant Corriere dello Sport. "Hij heeft me boos gemaakt met zijn ordinaire excuus van geld. Hij dwong me om van trainer te veranderen, terwijl hij nog een contract voor twee jaar had."

Sarri was tussen 2015 en 2018 zeer succesvol met Napoli, dat hij twee keer naar de tweede en één keer naar de derde plek in de Serie A leidde. Aan het einde van het seizoen 2017/2018 kreeg hij echter steeds meer onenigheid met De Laurentiis, waarna de trainer naar Chelsea vertrok.

"In februari 2018 nodigde Sarri me uit voor een lunch vlak bij zijn huis in Toscane en op dat moment zei hij helemaal niks over dat hij wilde stoppen bij ons", aldus De Laurentiis. "Dat kwam pas op de dag voor de laatste wedstrijd, waardoor er veel onzekerheid was voor Napoli."

"Hebben we drie onvergetelijke seizoenen gehad met Sarri? Misschien, maar er zijn in het voetbal meer factoren dan de trainer. Wie heeft Edinson Cavani naar de club gehaald? En Gonzalo Higuaín? En zelfs Sarri? Ik. En toen ik Sarri koos, was de hele stad daar tegen."

De inmiddels 61-jarige Sarri hield het maar één jaar vol bij Chelsea en is nu bezig aan zijn eerste seizoen bij Juventus. De regerend kampioen van Italië neemt het woensdag vanaf 20.00 uur in de finale om de Coppa Italia op tegen Napoli.

Aurelio De Laurentiis (links) in betere tijden naast Maurizio Sarri. (Foto: Pro Shots)