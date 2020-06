Frenkie de Jong is maandag ondanks een lichte blessure opgenomen in de selectie van FC Barcelona voor het volgende competitieduel. De verwachting is dat de middenvelder van Oranje dinsdag gewoon kan spelen tegen Leganés.

De Jong liet zich zaterdag uit voorzorg wisselen tijdens de slotfase van het uitduel van Barcelona met Real Mallorca (0-4). "Ik weet niet precies waar hij last van had. Hopelijk valt het mee", zei trainer Quique Setién direct na de wedstrijd.

De 23-jarige De Jong is een vaste waarde tijdens zijn debuutseizoen in Barcelona. De van Ajax overgekomen middenvelder kwam tot dusver tot 38 officiële wedstrijden, waarin hij twee keer scoorde.

Koploper Barcelona zag concurrent Real Madrid zondag eveneens winnen bij de hervatting van het seizoen; Eibar werd met 3-1 verslagen. Het gat tussen beide clubs op de ranglijst is slechts twee punten.

Er zijn nog tien speelrondes te gaan in La Liga. Barcelona jaagt op het derde kampioenschap op rij en het 26e in totaal. De wedstrijd tegen Leganés in een leeg Camp Nou begint dinsdag om 22.00 uur.

Frenkie de Jong in actie tijdens het gewonnen competitieduel op Mallorca. (Foto: Pro Shots)

