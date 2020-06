Dario van den Buijs keert na vijf jaar in Nederland terug naar België. De 24-jarige verdediger, die de afgelopen drie seizoenen bij Heracles Almelo speelde, stapt transfervrij over naar Beerschot.

Van den Buijs heeft maandag voor drie jaar getekend bij de club uit Antwerpen, die uitkomt op het een na hoogste niveau in België.

De Vlaming speelde sinds medio 2017 voor Heracles, dat hem overnam van FC Eindhoven. De linksbenige verdediger was alleen in zijn tweede seizoen in Almelo een vaste basisspeler.

In de afgelopen jaargang, die door de coronacrisis in april werd gestaakt, droeg Van den Buijs in twee van de eerste drie duels van Heracles nog de aanvoerdersband, maar hij zat vervolgens vooral op de bank en kwam niet verder dan twaalf wedstrijden in de Eredivisie.

In totaal speelde Van den Buijs in drie jaar 57 officiële wedstrijden voor Heracles. Daarin kwam hij tot twee goals.