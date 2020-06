Sparta Rotterdam raakt verdediger Jurgen Mattheij na één seizoen kwijt aan CSKA Sofia. De verdediger vertrekt transfervrij bij de Kasteelheren. Heracles Almelo legde Delano Burgzorg maandag definitief vast en zag Dario van den Buijs vertrekken.

De 27-jarige Mattheij begint aan zijn eerste buitenlandse avontuur. De geboren Rotterdammer speelde tussen 2011 en 2019 voor Excelsior en maakte vorige zomer de overstap naar stadgenoot Sparta, waar hij een vaste basisplek had.

Mattheij beschikte over een aflopend contract bij Sparta en verkast dus transfervrij naar Bulgarije. CSKA Sofia komt uit op het hoogste niveau en werd in de historie 31 keer landskampioen.

Sparta moet de transfer van Mattheij nog wereldkundig maken, maar CSKA Sofia meldt op de site dat de Nederlander de medische keuring al heeft doorstaan en voor twee jaar tekent in Bulgarije.

Jurgen Mattheij verlaat Sparta en trekt naar Bulgarije. (Foto: Pro Shots)

Heracles strikt Burgzorg en ziet Van den Buijs vertrekken

Heracles legde eerder op maandag de 21-jarige Burgzorg voor drie jaar vast. De aanvaller werd sinds januari al gehuurd van Serie B-club Spezia Calcio, waar hij sinds de zomer van 2019 onder contract stond.

Hoewel voormalig De Graafschap-speler Burgzorg door de coronacrisis dit kalenderjaar slechts vijf duels voor Heracles speelde, besloot de Eredivisionist hem toch voor drie jaar te binden.

"Het aantal gespeelde duels is beperkt gebleven, maar hij heeft daarin wel laten zien wat hij in zijn mars heeft", zegt technisch directeur Tim Gilissen. "We hebben alle vertrouwen in zijn kunnen en geloven dat Delano de komende jaren waardevol voor ons kan zijn."

De 24-jarige Van den Buijs tekende voor drie jaar bij Beerschot, dat uitkomt op het op een na hoogste niveau in België. De Vlaming speelde sinds medio 2017 voor Heracles, dat hem overnam van FC Eindhoven. De linksbenige verdediger was alleen in zijn tweede seizoen in Almelo een vaste basisspeler.

Groningen ziet Asoro vertrekken

FC Groningen gaat niet verder met Joel Asoro. De koopoptie op de aanvaller van Swansea City wordt niet gelicht.

De 21-jarige Asoro werkte zich afgelopen seizoen op tot basisspeler bij FC Groningen. De Zweed kwam tot 23 officiële wedstrijden, waarin hij vier keer scoorde en twee keer een assist gaf.

Volgens technisch directeur Mark-Jan Fledderus zat een langer verblijf er echter niet in. "We wilden hem graag nog een extra jaar huren, maar dat bleek op dit moment geen optie", zegt hij op de site van de Groningers.

Asoro is de zesde speler die na de zomer niet terugkeert bij FC Groningen. Ook Mike te Wierik, Django Warmerdam, Marco van Duin en huurlingen Daishawn Redan en Ko Itakura spelen komend seizoen ergens anders.