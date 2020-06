FC Groningen gaat niet verder met Joel Asoro. De koopoptie op de aanvaller van Swansea City wordt niet gelicht. Eerder op maandag werd bekend dat Heracles Almelo-verdediger Dario van den Buijs terugkeert naar België.

De 21-jarige Asoro werkte zich afgelopen seizoen op tot basisspeler bij FC Groningen. De Zweed kwam tot 23 officiële wedstrijden, waarin hij vier keer scoorde en twee keer een assist gaf.

Volgens technisch directeur Mark-Jan Fledderus zat een langer verblijf er echter niet in. "We wilden hem graag nog een extra jaar huren, maar dat bleek op dit moment geen optie", zegt hij op de site van de Groningers.

Asoro is de zesde speler die na de zomer niet terugkeert bij FC Groningen. Ook Mike te Wierik, Django Warmerdam, Marco van Duin en huurlingen Daishawn Redan en Ko Itakura spelen komend seizoen ergens anders.

Van den Buijs tekent bij Beerschot

De 24-jarige Van den Buijs tekende voor drie jaar bij Beerschot, dat uitkomt op het een na hoogste niveau in België. De Vlaming speelde sinds medio 2017 voor Heracles, dat hem overnam van FC Eindhoven. De linksbenige verdediger was alleen in zijn tweede seizoen in Almelo een vaste basisspeler.

In de afgelopen jaargang, die door de coronacrisis in april werd gestaakt, droeg Van den Buijs in twee van de eerste drie duels van Heracles nog de aanvoerdersband, maar hij zat vervolgens vooral op de bank en kwam niet verder dan twaalf wedstrijden in de Eredivisie.

In totaal speelde Van den Buijs in drie jaar 57 officiële wedstrijden voor Heracles. Daarin kwam hij tot twee goals.