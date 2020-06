Zinédine Zidane is blij dat Real Madrid de competitie heeft hervat met een degelijke overwinning. De coach van 'De Koninklijke' moet behoorlijk wennen aan de nieuwe situatie waartoe de coronacrisis heeft geleid.

Real was zondag met 3-1 te sterk voor Eibar in een wedstrijd die zonder publiek én op een andere locatie werd gespeeld. Wegens een verbouwing van Estádio Santiago Bernabéu wijkt 'De Koninklijke' voor thuiswedstrijden uit naar het stadionnetje op het trainingscomplex.

"Het was heel anders en vooral in de tweede helft kregen we het moeilijker. Ik weet niet of dat een fysieke kwestie was, maar het ging niet makkelijk. De eerste helft was wél goed", aldus Zidane, die zijn ploeg in de eerste 37 minuten drie keer zag scoren.

"We moeten met de situatie omgaan, maar mijn spelers zijn professionals en zullen zich aan de situatie aanpassen. We moeten ons erop instellen dat dit tot het einde van het seizoen zo blijft."

De 47-jarige Zidane beseft dat het fysiek zware weken zullen worden vanwege het drukke programma. "Maar het is wat het is. We hebben een brede selectie en zullen iedereen keihard nodig hebben. Gelukkig mogen we vijf keer wisselen tijdens een wedstrijd."

Real bleef dankzij de overwinning in het spoor van koploper FC Barcelona, dat zaterdag Real Sociedad met 0-4 versloeg. Het verschil tussen de rivalen is twee punten met nog tien speelrondes te gaan in.

Real Madrid speelt zijn thuiswedstrijden in het restant van het seizoen in het bescheiden Estadio Alfredo Di Stéfano op het eigen trainingscomplex. (Foto: Pro Shots)

