Peter Bosz is niet te spreken over wat Bayer Leverkusen zondag tegen Schalke 04 liet zien. De trainer had met zijn ploeg een belangrijke zege kunnen boeken met het oog op Champions League-voetbal, maar kwam tegen de uit vorm verkerende ploeg in Gelsenkirchen niet verder dan 1-1.

"We hebben heel weinig kansen gecreëerd en slecht gespeeld, vooral in balbezit. Tegen een agressief spelende ploeg als Schalke moet je de bal snel rond laten gaan", oordeelde Bosz na de wedstrijd in de Veltins Arena.

"We hebben zóveel onnodig balverlies geleden. Dan kom je moeilijk in de wedstrijd. Of de penalty die we tegen kregen terecht was weet ik niet, maar zoiets roep je over jezelf af als je op deze manier speelt."

Leverkusen kwam vroeg in de tweede helft op achterstand door na een dubieus gegeven strafschop, die werd benut door Daniel Caligiuri. In de slotfase werd het gelijk door een eigen goal van Juan Miranda, maar daar bleef het bij.

"Ik ben niet boos, maar wel teleurgesteld", aldus Bosz. "We hebben onze ploeg voorbereid op een strijdend Schalke, dat lange ballen speelt. We hadden daar snel positiespel tegenover moeten zetten, maar dat is niet gebeurd."

Ondanks het puntenverlies klom Bayer Leverkusen wel naar plek vier in de Bundesliga, want concurrent Borussia Mönchengladbach verloor bij Bayern München. Er zijn nog drie speelrondes te gaan in Duitsland.

Bayer Leverkusen kwam door een makkelijk gegeven strafschop op achterstand in de Veltins-Arena. (Foto: Pro Shots)

