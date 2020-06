Peter Bosz is zondag met Bayer Leverkusen uit bij Schalke 04 niet verder gekomen dan een gelijkspel. Met Daley Sinkgraven als invaller eindigde het duel in Gelsenkirchen in 1-1. Voor Schalke is het de dertiende wedstrijd op rij zonder overwinning, een negatief clubrecord.

Ondanks het puntenverlies stijgt Leverkusen naar de vierde plaats in de Bundesliga. Dat gaat ten koste van Borussia Mönchengladbach, dat zaterdag op de valreep verloor van Bayern München (2-1).

De bovenste vier ploegen in Duitsland plaatsen zich voor de Champions League. Bayern München en Borussia Dortmund zijn met nog drie speelronden te gaan al zeker van deelname. RB Leipzig staat voorlopig derde.

Leverkusen is sinds de hervatting van de Bundesliga bezig aan een aardige serie en bereikte bovendien dinsdag ten koste van FC Saarbrücken de finale van de DFB Pokal. Tegen het zwalkende Schalke was van niveauverschil echter weinig te merken. Alleen Lucas Alario was dicht bij de openingsgoal, maar zijn rake kopbal werd afgekeurd wegens buitenspel.

In de tweede helft had Leverkusen opnieuw pech met de arbitrage. De VAR zag een penalty in een ongelukkige handsbal van verdediger Edmond Tapsoba, waarna Daniel Caligiuri het buitenkansje benutte.

De gelijkmaker viel pas tien minuten voor tijd, al had Leverkusen daar de hulp van Schake voor nodig. Nadat Sinkgraven slim was teruggekomen uit buitenspelpositie werkte verdediger Miranda een strakke voorzet van Wendell in zijn eigen doel.

Daley Sinkgraven viel bij Bayer Leverkusen 20 minuten voor tijd in. (Foto: Pro Shots)

Gouweleeuw wint degradatieduel met Mainz

FC Augsburg zette een enorme stap gezet richting handhaving in de Bundesliga. Met de herstelde Jeffrey Gouweleeuw in de basis werd met 0-1 gewonnen bij directe concurrent FSV Mainz.

Voor Gouweleeuw was het, na een korte invalbeurt tegen Paderborn, zijn eerste basisplaats sinds de hervatting van de Bundesliga. De Nederlandse verdediger, die de laatste weken kampte met een lichte blessure, kreeg van trainer Heiko Herrlich direct de aanvoerdersband.

Het enige doelpunt in de Opel Arena viel al in de eerste minuut. Florian Niederlechner reageerde bij een voorzet van Carlos Gruezo sneller dan Jeremiah St. Juste, de enige Nederlander in de basis bij Mainz. Jean-Paul Boëtius mocht na ruim een uur spelen invallen. Jeffrey Bruma zat niet bij de selectie.

De wedstrijd werd deels overschaduwd door een ogenschijnlijk zware blessure van Taiwo Awoniyi. De Nigeriaan van Mainz raakte even buiten bewustzijn na een harde botsing bij een kopduel en moest per brancard naar de kant.

Dankzij de zege komt Augsburg op 35 punten waarmee het zo goed als veilig lijkt. FSV Mainz (31 punten) is met nog drie wedstrijden te spelen de nummer vijftien en bungelt maar net boven de degradatiestreep.

De trieste aftocht van Taiwo Awoniyi. De Nigeriaan van FSV Mainz raakte even buiten bewustzijn na een kopduel. (Foto: Pro Shots)

