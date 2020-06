Real Madrid heeft zondag de competitie hervat met een 3-1-overwinning op Eibar. Eerder op de dag kwam Atlético Madrid, dat jaagt op een Champions League-ticket, niet verder dan 1-1 tegen Athletic Bilbao.

Real Madrid strijdt in de laatste weken van het seizoen, dat donderdag hervat werd, met koploper FC Barcelona om de titel. De Catalanen wonnen zaterdag met 0-4 bij Real Mallorca, waarna Real het verschil thuis tegen Eibar weer verkleinde tot twee punten. Er zijn nog tien speelronden te gaan in La Liga.

De ploeg van trainer Zinédine Zidane had na drie maanden zonder wedstrijd vanwege de coronacrisis maar drie minuten nodig om te scoren tegen laagvlieger Eibar. Toni Kroos schoot vanaf een meter of achttien fraai raak (1-0) in Estadio Alfredo di Stéfano. Real speelt de laatste weken van het seizoen in het kleine stadion op het trainingscomplex, omdat Estadio Santiago Bernabéu verbouwd wordt.

Na een halfuur tekende Sergio Ramos op aangeven van Eden Hazard voor de 2-0 en nog voor rust maakte Marcelo er 3-0 van. In de tweede helft ging Real slechter spelen. Eibar kwam via Pedro Bigas in de zestigste minuut terug tot 3-1 en daarbij bleef het.

Zidane wisselde in de tweede helft Ramos, Rodrygo, Hazard en Luka Modric. Ze kregen rust met het oog op het drukke schema in La Liga.

Zinedine Zidane gaf in de tweede helft belangrijke krachten rust. (Foto: Pro Shots)

Oud-PSV'er Arias mist enorme kans voor Atlético

Atlético werd in de uitwedstrijd in Bilbao (1-1) in de eerste helft constant onder druk gezet door Athletic, dat in de grauwe middenmoot staat in La Liga, maar zich wel wist te plaatsen voor de finale van de Copa del Rey. Iker Muniain zorgde in de 37e minuut voor de terechte openingstreffer.

Het antwoord van Atlético volgde slechts twee minuten later. Diego Costa schoot raak op aangeven van aanvoerder Koke en vierde zijn treffer door het shirt van Virginia Torrecilla te tonen. De 25-jarige speelster van Atlético Madrid onderging een paar weken geleden een operatie om een hersentumor te laten verwijderen.

Na rust probeerde Atlético door te drukken en dat lukte ook bijna. Oud-PSV'er Santiago Arias liet echter een enorme kans onbenut door van dichtbij te slap in te schieten.

Atlético strijdt op gepaste afstand van titelkandidaten FC Barcelona en Real Madrid om een plek bij de beste vier, die aan het eind van het seizoen recht geeft op deelname aan de Champions League.

Door het gelijkspel staat Atlético zesde, met 46 punten uit 28 duels. Nummers vier en vijf Real Sociedad en Getafe hebben hetzelfde puntentotaal, al komt Sociedad zondag nog in actie tegen Osasuna (22.00 uur). Sevilla (50 punten) is de nummer drie.

Diego Costa stak Virginia Torrecilla van de vrouwenploeg van Atlético Madrid een hart onder de riem. De speelster werd geopereerd aan een hersentumor. (Foto: Getty Images)