Amnesty International ziet ondanks toezeggingen van de FIFA en het organisatiecomité weinig verbetering in de omstandigheden van arbeiders die WK-stadions in Qatar bouwen. De mensenrechtenorganisatie hoopt dat de protesten rondom de dood van George Floyd worden aangegrepen om hier wat aan te doen.

Amnesty publiceerde deze week een rapport waarin staat dat ongeveer honderd werknemers bij de bouw van het Al Bayt Stadium, een van de WK-stadions van 2022, maandenlang geen loon hebben ontvangen. Amnesty ziet daarin een signaal dat er nog weinig is veranderd.

"Qatar blijft een land voor gastarbeiders", zegt Regina Spöttl, Qatar-deskundige bij Amnesty, zondag tegen de Süddeutsche Zeitung. "Er is een minimumloon van ongeveer 300 dollar per maand."

Sinds de toewijzing van het WK aan Qatar is er veel te doen om de slechte omstandigheden waaronder veel gastarbeiders moeten werken. Qatar heeft goedkope werklui uit onder meer Bangladesh en Nepal ingehuurd om aan de bouw van nieuwe stadions mee te werken. Er zouden daarbij al honderden doden zijn gevallen.

Na veel internationale kritiek beloofde Qatar beterschap. Zo mogen werkgevers niet meer eisen dat de werknemer zijn paspoort inlevert. "Maar er zijn mazen in de wet en dat moedigt misbruik aan", weet Spöttl. "En als een bedrijf failliet gaat, blijft de werknemer met lege handen achter."

Er worden zeven compleet nieuwe stadions gebouwd in Qatar. (Foto: Getty Images)

'Geen WK over rug van 2 miljoen gastarbeiders'

Amnesty vindt dat de FIFA en ook de grote voetbalclubs veel meer actie moeten ondernemen. De protesten rondom de dood van Floyd, die in de Verenigde Staten omkwam door politiegeweld, ziet Spöttl als een hoopgevend signaal.

"Ik ben erg dankbaar dat clubs momenteel beseffen dat sport en politiek niet los van elkaar gezien kunnen worden. Als spelers van Eintracht Frankfurt het veld opkomen met #blacklivesmatters op hun shirts, dan is dat een politiek signaal."

"Ik zou graag zien dat meer bonden en clubs dit oppakken. Een WK mag niet plaatsvinden over de rug van 2 miljoen arbeidsmigranten. Natuurlijk praten we hierover met de FIFA, maar er is op dit moment helaas nog weinig vooruitgang te zien."