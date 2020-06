Napoli-trainer Gennaro Gattuso is blij dat zijn ploeg zich zaterdag door een 1-1-gelijkspel tegen Internazionale heeft geplaatst voor de finale om de Coppa Italia, maar het was voor de Italiaan flink wennen om te voetballen in coronatijd.

"Het was niet makkelijk na 105 dagen zonder wedstrijd", zei Gattuso na de return in de halve finales van het bekertoernooi. "Alles is vreemd, alles is veranderd, zelfs hoe je het stadion binnenkomt. Gelukkig hebben de spelers en technische staf het goed gedaan."

Napoli speelde zaterdag zijn eerste wedstrijd sinds 29 februari, toen de ploeg in de Serie A met 2-1 won van Torino. Het Italiaanse topvoetbal werd vrijdag hervat met Juventus-AC Milan (0-0), de andere halve finale van het toernooi om de Coppa Italia.

Net als in bijvoorbeeld Duitsland gelden er strikte protocollen. Zo mogen er geen fans aanwezig zijn bij de wedstrijden en moeten spelers en trainers zich zoveel mogelijk houden aan de regels van social distancing.

"Het is niet makkelijk of leuk om afstand te houden", aldus Gattuso. "Maar we hebben natuurlijk respect voor de duizenden mensen die in Italië overleden zijn door dit virus (het officiële dodental in Italië staat op ruim 34.000, red.), het is vreselijk."

Dries Mertens was de gevierde man bij Napoli. (Foto: Pro Shots)

Mertens nieuwe recordhouder bij Napoli

Napoli, dat op 12 februari de heenwedstrijd tegen Internazionale met 0-1 won, plaatste zich voor de bekerfinale tegen Juventus door een goal van Dries Mertens.

De 33-jarige Belg, die sinds 2013 in Napels speelt, maakte de vroege openingstreffer van Inter-middenvelder Christian Eriksen ongedaan en tekende zo voor zijn 122e doelpunt voor Napoli. Daarmee is hij nu alleen topscorer aller tijden van de club.

"De jongens hebben het geweldig gedaan", zei Gattuso. "Het was niet makkelijk nadat we op naïeve wijze een tegengoal incasseerden, maar de treffer van Mertens bevrijdde ons."

De oud-middenvelder droeg het resultaat op aan zijn familie. Gattuso's zus Francesca overleed vorige maand op 37-jarige leeftijd na een lang ziekbed. "Ik bedank mijn spelers, omdat ze vandaag voor mij gespeeld hebben en echt een team waren."