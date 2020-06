Bournemouth-aanvaller Arnaut Danjuma Groeneveld is in maart aangehouden door de Engelse politie. De international van Oranje werd door een persoonsverwisseling aangezien voor een verdachte van een poging tot moord.

"Ik liep door de stad om wat te gaan eten in het Hilton toen er opeens twee agenten uit een politieauto stapten en riepen dat ik mijn handen tegen een hek moest houden", vertelt de 23-jarige Danjuma zondag in The Sun.

De aanvaller vroeg wat hij verkeerd had gedaan, maar de agenten riepen volgens hem alleen dat hij zijn mond moest houden. "Het was vernederend. Mensen waren foto's aan het maken en ik raakte gefrustreerd, waardoor ik boos werd op de agenten en dingen zei die ik niet had moeten zeggen."

Uiteindelijk zeiden de agenten dat Danjuma niet degene was die ze zochten voor een steekpartij. De zoon van een Nederlandse vader en een Nigeriaanse moeder zegt dat de politie geen excuses heeft aangeboden voor de persoonsverwisseling.

Danjuma heeft geen formele klacht ingediend en hij besloot in eerste instantie om niet naar buiten te komen met zijn verhaal. Geïnspireerd door de Black Lives Matter-protesten van de afgelopen weken maakt hij het nu toch openbaar.

"Ik heb vaak te maken met racisme en heb daar een dikke huid voor ontwikkeld", zegt de tweevoudig international. "Er gebeuren regelmatig vreemde dingen bij mij. De politie stopt me regelmatig omdat ik een grote auto heb. Ik wil gewoon behandeld worden als ieder ander."

Arnaut Danjuma Groeneveld speelde in 2018 twee duels voor het Nederlands elftal. (Foto: Pro Shots)