Een fan van Lionel Messi zorgde zaterdag voor het opmerkelijkste moment bij Real Mallorca-FC Barcelona (0-4). Hoewel het La Liga-duel achter gesloten deuren werd gespeeld, wist de man het veld te betreden en een foto te maken met Messi.

"Ik was dit al van plan vóór de coronacrisis", zei de supporter, een Franse man die woont op Mallorca, tegen het Spaanse radiostation Cadena Cope. "Ik wilde Messi ontmoeten en een foto met hem maken, omdat hij mijn idool is."

De man, die een shirt van het Argentijnse elftal met de naam van Messi achterop droeg, kwam in de 52e minuut rustig het veld oplopen in het Estadi de Son Moix. Hij benaderde eerst Jordi Alba, waarna hij richting Messi liep. Meerdere beveiligers voorkwamen dat hij contact kon maken met de sterspeler van Barcelona. Twee agenten begeleidden hem van het veld.

"Ik ben een hek van 2 meter hoog over geklommen om op het veld te komen", zei de fan, die een boete zal krijgen. "Ik stopte bij Jordi Alba om te zeggen dat ik voor Messi kwam. Ik heb een foto kunnen maken, maar het was geen heel goede en ik moest hem verwijderen van de politie. Door de zenuwen verliep mijn plan niet perfect, maar het was een prachtige ervaring."

La Liga werd afgelopen weekend na een pauze van ruim drie maanden hervat. Er gelden strikte protocollen, waardoor er maximaal 229 mensen aanwezig mogen zijn in het stadion tijdens wedstrijden.

Real Mallorca meldde aan de Spaanse krant AS dat de Messi-fan via de zuidelijke tribune het stadion binnen is gekomen door een fout bij de beveiliging.

De veldbetreder werd uiteindelijk tegengehouden door de politie. (Foto: Pro Shots)

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in La Liga