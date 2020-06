In de Premier League zijn opnieuw twee personen positief getest op het coronavirus. De twee besmettingsgevallen zijn afkomstig van verschillende clubs. Een van hen speelt voor hekkensluiter Norwich City, de club van de andere persoon is niet bekend.

Het was de achtste testronde in aanloop naar de hervatting van de Premier League. Deze keer werden 1.200 mensen gecontroleerd.

Uit privacy-overwegingen mag de competitie-organisatie niet bekendmaken om welke voetballers of stafleden het gaat, maar Norwich City gaf zelf aan dat een van de besmettingsgevallen bij die club is geconstateerd. De bewuste speler gaat een week in zelfisolatie.

Bij in totaal zestien spelers in de hoogste Engelse divisie is het virus vastgesteld. Daar staan 8.674 negatieve testen tegenover.

De Premier League ligt vanwege de corona-uitbraak al ruim drie maanden stil. Woensdag wordt het seizoen hervat met de inhaalwedstrijden Aston Villa-Sheffield United en Manchester City-Arsenal.