Joshua Zirkzee is na zijn doelpunt zaterdag tegen Borussia Mönchengladbach (2-1) de op een na meest trefzekere Bayern München-speler ooit in zijn eerste acht wedstrijden. Alleen de legendarische spits Gerd Müller scoorde vaker.

Müller, die in 1964 debuteerde voor Bayern, maakte in zijn eerste acht competitiewedstrijden liefst zeven doelpunten. De inmiddels 74-jarige Duitser speelde tot 1979 voor de 'Rekordmeister' en staat met 365 goals bovenaan de topscorerslijst aller tijden van de Bundesliga. De huidige Bayern-spits Robert Lewandowski is met 232 treffers de nummer drie.

Tegen Gladbach was de 31-jarige Lewandowski geschorst. De Pool werd vervangen door Zirkzee, die na 26 minuten de 1-0 maakte in de Allianz Arena. Het was de eerste goal van de negentienjarige Nederlander sinds de hervatting van de Duitse competitie vorige maand. Bij zijn Bundesliga-debuut in december was hij meteen trefzeker tegen Freiburg. Hij scoorde ook tegen VfL Wolfsburg en Hoffenheim.

Extra bijzonder aan de vier Bundesliga-doelpunten van Zirkzee is dat hij ze allemaal maakte met zijn eerste poging op doel.

Vreugde bij Bayern München na de goal van Joshua Zirkzee tegen Borussia Mönchengladbach. (Foto: Pro Shots)

Nederlanders evenaren record

Bayern-trainer Hansi Flick was na de zege op Gladbach lovend over Zirkzee. "Hij levert fantastisch werk. Ik zie zijn kwaliteiten", aldus Flick, die door een late goal van Leon Goretzka opnieuw drie punten pakte met zijn ploeg.

Zirkzee was liefst een van de vier Nederlanders die zaterdag scoorde in de Bundesliga. VfL Wolfsburg-spits Wout Weghorst maakte er twee tegen Freiburg (2-2), Davy Klaassen was namens Werder Bremen tweemaal trefzeker tegen Paderborn (1-5) en Bas Dost scoorde voor Eintracht Frankfurt tegen Hertha BSC (1-4).

De zes Nederlandse goals op een dag is een evenaring van het record. Het gebeurde op 29 november 2014, 14 februari 2015 en 18 mei 2019 ook al dat Nederlanders zes keer scoorden in de Bundesliga.