Edinson Cavani en Thiago Silva vertrekken deze zomer bij Paris Saint-Germain. Het contract van de Uruguayaanse spits en de Braziliaanse verdediger zal niet worden verlengd.

"Ze gaan aan het einde van het seizoen de club verlaten. Dat is definitief", liet sportief directeur Leonardo zaterdag weten aan Sky Italia.

De 33-jarige Cavani speelt sinds 2013 voor de Franse topclub. Met 148 goals in tweehonderd wedstrijden groeide hij er uit tot clubtopscorer aller tijden. In zowel het seizoen 2016/2017 als 2017/2018 kroonde Cavani zich ook tot topscorer van de Ligue 1.

De twee jaar oudere Silva staat al sinds 2012 onder contract bij PSG en is er al jarenlang aanvoerder. De 89-voudig Braziliaans international vierde in Parijs zeven landstitels.

Hoewel het seizoen in Frankrijk door de coronacrisis vroegtijdig is afgebroken, werd PSG ook dit jaar uitgeroepen tot kampioen. De ploeg had met nog elf wedstrijden te spelen een straatlengte voorsprong op nummer twee Olympique Marseille.

PSG is nog wel actief in de Champions League, waar het is doorgedrongen tot de kwartfinales. Naar verwachting wordt het toernooi in augustus in aangepaste vorm afgemaakt.