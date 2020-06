Bayern München kan de achtste landstitel op rij in de Bundesliga nagenoeg niet meer ontgaan. Mede dankzij een doelpunt van Joshua Zirkzee werd zaterdag thuis met 2-1 gewonnen van Borussia Mönchengladbach.

De voorsprong op Borussia Dortmund, dat Fortuna Düsseldorf met 0-1 versloeg, bedraagt met nog drie duels te gaan zeven punten.

Bayern leek tegen Gladbach, dat vierde staat en nog volop in de race is voor Champions League-voetbal, af te stevenen op het eerste puntenverlies sinds februari. Leon Goretzka voorkwam dat met een treffer vijf minuten voor tijd.

Zirkzee, die in de basis stond als vervanger van de geschorste Robert Lewandowski, had Bayern in de 26e minuut op het goede spoor gezet door de score te openen. Voor de negentienjarige Nederlander staat de teller na acht duels (waarvan vijf als invaller) al op vier goals.

Bayern wist voor de aftrap al dat het dit weekend nog niet de achtste landstitel op rij kan vieren. De enige overgebleven concurrent Borussia Dortmund kwam dankzij een treffer van Erling Haaland in blessuretijd met de schrik vrij tegen Fortuna Düsseldorf.

Het kampioenschap voor Bayern lijkt echter een kwestie van tijd. Bij een zege dinsdag bij degradatiekandidaat Werder Bremen is de strijd beslist. Een dag later speelt Dortmund in eigen huis tegen FSV Mainz.

Zirkzee profiteert van blunder Gladbach-keeper

Bayern, dat aan een uitstekende serie bezig is sinds Hansi Flick in november de taken overnam van Robert Kovac, zag Lucas Hernández in een aantrekkelijke eerste helft een enorme kans missen om de score te openen. Aan de andere kant liet Breel Embolo voor een leeg doel de mogelijkheid liggen om Gladbach aan de leiding te brengen.

Na een klein half uur spelen had Zirkzee meer succes, al kreeg hij daarbij de hulp van Yann Sommer. De doelman van Borussia Mönchengladbach schoof de bal zomaar in de voeten van de Nederlander, die het cadeautje dankbaar uitpakte.

Zijn ploeggenoot Benjamin Pavard bracht de stand na 37 minuten weer in evenwicht. De Franse international gleed de bal na een scherpe voorzet van Patrick Herrmann achter zijn eigen keeper.

Na rust werd Bayern sterker, al bleven grote kansen lange tijd uit. Pas in de 85e minuut, toen Zirkzee na aan anonieme tweede helft naar de kant was gehaald, stelde Goretzka alsnog de tiende competitiezege op rij veilig.