Callum Hudson-Odoi wordt niet vervolgd, nadat hij vorige maand werd beschuldigd van verkrachting. De aanvaller van Chelsea zegt zaterdag op sociale media dat zijn naam gezuiverd is.

Hudson-Odoi werd in de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 mei gearresteerd in Londen. De politie was om 3.53 uur gealarmeerd door een vrouw, die onwel was geworden. De dame in kwestie zou een date met Hudson-Odoi hebben gehad in diens penthouse en werd meegenomen naar het ziekenhuis.

De negentienjarige Hudson-Odoi werd na een verhoor op borgtocht vrijgelaten, waarna zijn advocaat benadrukte dat de speler onschuldig was. Hudson-Odoi onthield zich tot zaterdag van commentaar.

"Ik heb gezwegen en meegewerkt aan het onderzoek van de politie, terwijl ik wist dat de dag zou komen dat mijn naam gezuiverd zou worden", schrijft Hudson-Odoi op Twitter en Instagram. "Na uitgebreid onderzoek heeft de politie nu besloten dat er geen vervolgstappen worden ondernomen."

'Ik wil rolmodel zijn'

Toch is Hudson-Odoi ook kritisch op zichzelf. "Ik heb geleerd wat het inhoud om voetballer te zijn en voor een van de beste clubs ter wereld uit te komen. Ik ga proberen om het beste rolmodel te zijn dat er is."

De drievoudig Engels international komt volgende week weer met Chelsea in actie in de Premier League, die na drie maanden wordt hervat. De Londense club, die vierde staat, neemt het op zondag 21 juni op tegen Aston Villa. Hudson-Odoi speelde dit seizoen tot dusver zeventien competitiewedstrijden en scoorde maar een keer.

Bekijk het programma en de stand in de Premier League