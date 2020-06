Davy Klaassen heeft Werder Bremen zaterdag met twee doelpunten aan een belangrijke overwinning (1-5) geholpen in het degradatieduel met Paderborn. Ook Wout Weghorst (Wolfsburg) en Bas Dost (Frankfurt) waren trefzeker. Borussia Dortmund won in blessuretijd van Fortuna Düsseldorf, waardoor Bayern München dit weekend de titelstrijd nog niet kan beslissen.

Klaassen, dat met Werder voorlaatste staat in de Bundesliga, opende tegen hekkensluiter Paderborn in de twintigste minuut de score met een kopbal. Even daarvoor had voormalig Vitesse-speler Milot Rashica namens de bezoekers al een penalty gemist.

Werder was ook daarna heer en meester en nadat Yuya Osako de score had verdubbeld, maakte Klaassen er met een fraaie volley 0-3 van. Paderborn redde pas na de 0-4 van Maximilian Eggestein de eer, nadat Klaus Gjasula even daarvoor met zijn zestiende gele kaart van het seizoen een dubieus record in de Bundesliga had gevestigd. Niclas Füllkrug maakte er nog 1-5 van.

Bremen staat ondanks de overwinning met nog drie wedstrijden te gaan nog altijd op een directe degradatieplaats. Fortuna Düsseldorf staat nu op doelsaldo zestiende, een plaats die aan het einde van het seizen toegang verschaft tot het spelen van play-offs om promotie/degradatie.

Twee goals Weghorst, Dortmund wint in blessuretijd

Weghorst leek VfL Wolfsburg aan een simpele thuiszege te helpen aan SC Freiburg. De spits schoot na een kwartier raak na een voorzet van Renato Steffen en maakte er na een half uur uit een penalty 2-0 van. Via Lucas Höler en Roland Sallai sleepte Freiburg toch nog een punt uit het vuur.

Dost wist voor het eerst sinds de hervatting van de Bundesliga weer eens het net te vinden. Uit bij Hertha BSC ( maakte hij de 1-1 namens Eintracht Frankfurt, dat uiteindelijk met een 1-4-zege van het veld stapte. Jonathan de Guzman mocht bij Frankfurt invallen, bij Hertha ontbrak de geblesseerde Javairô Dilrosun.

De titelstrijd in de Bundesliga kan dit weekend nog niet beslist worden. Borussia Dortmund won door een doelpunt van Erling Haaland diep in blessuretijd met 1-0 van Fortuna Düsseldorf.

Bayern München neemt het zaterdagavond thuis op tegen Borussia Mönchengladbach. Alleen bij een nederlaag van Dortmund had de ploeg van trainer Hansi Flick al een beslissende kloof van tien punten kunnen slaan.