Eden Hazard en Marco Asensio behoren zondag tot de selectie van Real Madrid dat de competitie hervat met een wedstrijd tegen Eibar (aftrap 19.30 uur). De twee aanvallers zouden dit seizoen door blessures eigenlijk niet meer in actie kunnen komen.

Hazard liep in februari een enkelblessure op die hem enkele maanden aan de kant hield en Asensio scheurde al in de voorbereiding zijn kruisband af. Doordat La Liga wegens het coronavirus drie maanden stil lag, kunnen zij toch nog speelminuten maken dit seizoen.

"Ze hebben allebei tijd genoeg gehad om zich voor te bereiden op de hervatting, net als de andere spelers", zei trainer Zinédine Zidane zaterdag op een digitale persconferentie. "Het is goed nieuws voor ons dat we weer over hen kunnen beschikken."

Real Madrid zal voor het eerst een officieel duel in Estadio Alfredo di Stefano spelen, het stadion op het trainingscomplex met een capaciteit van 6.000. De club heeft ervoor gekozen om de verbouwing van Estadio Santiago Bernabéu eerder uit te laten voeren nu er voorlopig zonder publiek moet worden gespeeld.

"We vinden het prachtig om in Estadio di Stefano te kunnen spelen", aldus Zidane. "Het veld heeft exact dezelfde afmeting als dat in Bernabéu en we hebben hier natuurlijk al heel vaak getraind. Het zal voor de spelers dan ook niet vreemd zijn."

Real Madrid en Barcelona verwikkeld in spannende titelstrijd

Het vooruitzicht op duels voor lege tribunes kan het humeur van de Franse trainer niet verpesten. "Ik houd niet van het spelen zonder fans, maar we zullen moeten wennen aan die situatie. Niets kan ons verlangen om weer te gaan spelen wegnemen. We zullen op het veld net zo hard werken als altijd."

Real Madrid is in La Liga in een spannende titelstrijd verwikkeld met aartsrivaal Barcelona, dat na een langdurige blessure weer over Luis Suárez kan beschikken. Met nog elf duels te spelen hebben de Catalanen een voorsprong van twee punten.