52' GOAL Eintracht Frankfurt! 1-1



De Nederlandse middag in de Duitse Bundesliga is helemaal compleet. Na Wout Weghorst (VfL Wolfsburg) en Davy Klaassen (Werder Bremen) is ook Bas Dost trefzeker. Hij brengt de stand voor Eintracht Frankfurt in evenwicht in de uitwedstrijd tegen Hertha BSC.