La Liga ·

79' GOAL FC Barcelona! 0-3



Nog geen minuut na de onderbreking is het over en sluiten op Mallorca. De thuisclub rolt de rode loper uit voor de opstomende Jordi Alba en de linksback werkt als een aanvaller af in de korte hoek. De videoscheidsrechter kijkt nog wel of Alba niet buitenspel stond. Dat is niet het geval.