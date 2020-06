Met een straatlengte voorsprong wordt ook voor koploper Liverpool zondag in een uitduel met Everton de Premier League hervat. De titel kan de ploeg van manager Jürgen Klopp nauwelijks meer ontgaan, maar niemand in de stad durft hardop te spreken over het eerste kampioenschap in dertig jaar.

Op een filmpje dat onlangs op sociale media opdook, was te zien dat de naam Liverpool en de jaartallen 2019 en 2020 al in de Premier League-bokaal zijn gegraveerd. Niemand twijfelt eraan dat de club zijn eerste landstitel kan pakken sinds 1990.

"Vorig jaar won Liverpool natuurlijk de Champions League, maar de landstitel is voor de fans nog belangrijker", zegt oud-Liverpool-doelman Sander Westerveld tegen NU.nl.

"Een van de grootste clubs ter wereld die al dertig jaar geen kampioen is geworden, dat kán natuurlijk niet. Daarom vinden de mensen het zo ontzettend belangrijk dat dat nu eindelijk gaat gebeuren."

1 Liverpool alvast in beker gegraveerd als kampioen Premier League

Niemand durfde hardop over titel te praten

Met een voorsprong van 22 punten is het kampioenschap een kwestie van tijd. Als Manchester City woensdag tegen Arsenal onderuit was gegaan, dan had Liverpool zondag de titel al veilig kunnen stellen. Nu wordt de club een of twee wedstrijden later wel van zijn trauma verlost.

"Liverpool is er vaak ontzettend dichtbij geweest, denk maar aan die uitglijder van Steven Gerrard tegen Chelsea. Daarom wilde niemand hardop over de titel praten, ook al was de ploeg heel lang ongeslagen en stond het vanaf het begin bovenaan", zegt Westerveld.

De uitglijder van clubicoon Steven Gerrard die Liverpool in 2014 de titel kostte, zorgt nog altijd voor leedvermaak bij supporters van andere clubs. (Foto: Getty Images)

'Jinx' van oud-spits García bijna afgestraft

Slechts één persoon durfde vanuit Spanje wel hardop uit te spreken dat Liverpool dit seizoen eindelijk de titel zou gaan pakken. Oud-middenvelder Luis García schreef in december na een indrukwekkende 0-4-zege op Leicester City op Twitter: "Er kan een calamiteit komen, er kan een ramp gebeuren… Maar vandaag kunnen we zeggen dat Liverpool eindelijk weer kampioen gaat worden!!"

Direct kreeg García een stortvloed aan reacties van Liverpool-fans, die hem vroegen de tweet te verwijderen en het kampioenschap niet te jinxen.

García liet zijn tweet staan en de calamiteit leek er warempel te komen, in de gedaante van het coronavirus. De Premier League werd stilgelegd en toen in Nederland, België, Frankrijk en Schotland werd besloten de competities niet meer uit te spelen, begonnen veel fans van Liverpool hem behoorlijk te knijpen.

"Ik spreek nog veel andere oud-spelers en mensen uit de stad. Ze lagen er allemaal behoorlijk wakker van", zegt Westerveld. "Gelukkig werd al vrij snel duidelijk dat ze in Engeland wel door wilden spelen."

'Glas champagne in kleedkamer en daarna thuis tv kijken'

Westerveld had al voor de corona-uitbraak kaarten bemachtigd voor de laatste thuiswedstrijden, in de hoop bij het titelfeest aanwezig te kunnen zijn. 'The Reds' zullen het kampioenschap noodgedwongen voor lege tribunes binnen moeten halen.

De fans kunnen bovendien de pubs niet in om het kampioenschap te vieren. Door coronamaatregelen blijft de horeca tot minimaal 4 juli dicht in Groot-Brittannië en dan is Liverpool waarschijnlijk al kampioen.

"Het wordt een hele gekke titel", vindt Westerveld. "Jürgen Klopp zei het pas mooi. Ze maken een paar foto's met de beker, drinken een glas champagne in de kleedkamer en stappen een half uur later in de auto om met hun vrouw de rest van de avond thuis tv te kijken."

Mogelijk wordt de eerste titel in dertig jaar enkele maanden later - als er een vaccin is tegen het virus - alsnog gevierd met een grote parade door de stad. De Champions League-winst bracht vorig jaar 750.000 mensen op de been. "Dit feest had nog groter kunnen worden", denkt Westerveld.

De Merseyside-derby op Goodison Park begint zondag om 20.00 uur.

Sander Westerveld met Dirk Kuijt bij een duel van Liverpool Legends, vorig jaar op Anfield Road. (Foto: Getty Images)