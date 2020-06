Brescia heeft aangekondigd zijn eigen spits Mario Balotelli en zaakwaarnemer Mino Raiola voor de rechter slepen. De Italiaanse club vindt dat de twee zich schuldig hebben gemaakt aan laster.

Volgens Balotelli en Raiola heeft Brescia de aanvaller bewust niet laten testen op het coronavirus. Dat zegt de Haarlemse zaakwaarnemer zaterdag in Italiaanse media. Balotelli bevestigde dat vervolgens op sociale media.

Zonder de namen van Balotelli en Raiola te noemen, spreekt Brescia in een verklaring van een "valse en lasterlijke" beschuldiging. "We hebben onze advocaten een mandaat gegeven om tot juridische vervolging over te gaan."

Brescia meldt dat de er zaterdag en zondag gezondheidstesten worden uitgevoerd bij de club door de federale inspectie. "We willen graag verduidelijken dat Brescia de voorschriften van het gezondheidsprotocol volgt. We hebben zelfs een specialist fulltime in dienst genomen om zo goed mogelijk om te kunnen gaan met deze door het virus veroorzaakte situatie."

"Daarom vinden we het schaamteloze laster dat we juist door een van onze medewerkers ervan worden beschuldigd dat we de regels niet naleven", meldt de hekkensluiter van de Serie A.

Italiaans voetbal vrijdag opnieuw begonnen na coronauitbraak

De 29-jarige Balotelli komt al zijn hele carrière regelmatig negatief in het nieuws. Eerder deze week meldde de 36-voudig international van Italië dat hij geweigerd was bij de training van zijn club, naar verluidt wegens een verzekeringskwestie.

Vrijdag werd met het bekerduel Juventus-AC Milan (0-0) het Italiaans voetbal hervat met de eerste wedstrijd sinds de uitbraak van het coronavirus. Brescia, dat in de resterende twaalf competitieduels negen punten moet goedmaken om degradatie te ontlopen, speelt op 22 juni tegen Fiorentina zijn eerste duel.