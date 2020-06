Het was voor de spelers van Juventus vrijdag vreemd om voor het eerst in ruim drie maanden een wedstrijd te spelen. Een 0-0-gelijkspel tegen AC Milan was in een onwennig optreden voldoende om de finale van de Coppa Italia te halen.

"Ik heb vreemde emoties door het lege stadion in onze eerste wedstrijd sinds lange tijd", zei de Juventus-aanvoerder Leonardo Bonucci in een eerste reactie na de wedstrijd.

"We moeten een donkere periode achter ons laten en de mensen wat plezier geven. Daarom wil ik het bereiken van de finale opdragen aan onze fans die vandaag de wedstrijd voor de tv moesten volgen."

Italië ging begin maart als eerste land in Europa in quarantaine, waarvan de regels veel strikter waren dan bijvoorbeeld in Nederland. Mensen mochten alleen hun huis verlaten als dat noodzakelijk was.

Van drie spelers van Juventus is bekend dat ze besmet raakten met het coronavirus. Van hen stonden Paulo Dybala en Blaise Matuidi vrijdag in de basis, Daniele Rugani bleef op de bank.

Juventus-aanvoerder Leonardo Bonucci. (Foto: Pro Shots)

'Vanaf nu gaan we een geweldig 'Juve' zien'

Juventus opende nog sterk in de eerste wedstrijd sinds drie maanden. In de openingsfase kreeg de ploeg een strafschop, die door Cristiano Ronaldo op de paal geschoten werd. Nadat AC Milan-aanvaller Ante Rebic al vroeg een rode kaart kreeg na een wilde overtreding met een hooggeheven been, slaagde 'Juve' er echter niet in om de numerieke meerderheid uit te drukken in de score.

Doordat de heenwedstrijd in februari in 1-1 was geëindigd, plaatste de ploeg uit Turijn zich wel voor de finale, waarin woensdag Napoli of Internazionale de tegenstander is.

"Laten we het positief bekijken: we gaan naar de finale", zei Bonucci. "Zelfs de groten der aarde missen wel eens een penalty, maar ik denk dat we vanaf nu een geweldig 'Juve' en een geweldige Ronaldo gaan zien."

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet om een video van de overtreding van Rebic te bekijken.

'Niet eenvoudig om meteen grote inspanning te leveren'

Juventus-trainer Maurizio Sarri, die Matthijs de Ligt negentig minuten liet spelen en de verdedigers Giorgio Chiellini en Merih Demiral buiten de selectie hield, miste de aanwezigheid van het publiek in het Allianz Stadion.

"Het is niet makkelijk om onder deze omstandigheden te spelen. Over de eerste dertig minuten ben ik tevreden, maar daarna zakten we weg. We missen nog ritme om de intensiteit vast te houden."

Dat Juventus het grootste deel van de wedstrijd geen hoog niveau haalde, was voor Sarri te verklaren. "De spelers hebben wekenlang thuis op de bank gezeten. Het is dan niet eenvoudig om direct fysiek en mentaal een grote inspanning te leveren. Laten we het eerste half uur van vandaag als uitgangspunt nemen voor het slot van het seizoen."

Met nog twaalf duels te spelen in de Serie A heeft Juventus een voorsprong van één punt op Lazio. De ploeg uit Turijn zit ook nog in de Champions League, waarin het heenduel in de achtste finales tegen Olympique Lyon met 1-0 verloren ging.