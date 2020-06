Juventus heeft vrijdag bij de hervatting van het Italiaanse voetbalseizoen de finale van het toernooi om de Coppa Italia bereikt. De topclub speelde mede door een gemiste penalty van Cristiano Ronaldo met 0-0 gelijk tegen AC Milan en dat volstond.

De heenwedstrijd werd al op 13 februari in Milaan gespeeld en eindigde in 1-1, wat betekent dat Juventus op basis van het uitdoelpunt doorgaat. Napoli en Internazionale strijden zaterdag om het andere finaleticket.

Met Matthijs de Ligt als basisspeler leek Juventus al vroeg op koers te liggen voor een mooie avond. Ronaldo mocht in de openingsfase een strafschop nemen, maar de vedette van de ploeg uit Turijn trof de paal.

Nog geen minuut later moest Milan met tien man verder, toen Ante Rebic met een hoog been inkwam op Danilo en rood kreeg. Vooral in de tweede helft ging de wedstrijd in het lege Juventus Stadium aardig gelijk op, maar gescoord werd er niet meer.

De wedstrijd in Turijn betekende de heropening van voetbalseizoen in Italië, dat een van de zwaarst getroffen landen is door het coronavirus. In het Zuid-Europese land is sprake van ruim 236.000 besmettingsgevallen en meer dan 34.000 doden.

De competitie gaat volgende week zaterdag verder met de wedstrijden Torino-Parma en Hellas Verona-Cagliari. Er zijn nog tien speelrondes te gaan in de Serie A.

Matthijs de Ligt behoorde tot de basisploeg van Juventus. (Foto: Pro Shots)