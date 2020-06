RB Leipzig heeft vrijdag een nieuwe overwinning geboekt in de Bundesliga. De nummer drie van de competitie was met 0-2 te sterk voor Hoffenheim, waarbij de basis in een levendige openingsfase werd gelegd.

Hoffenheim kreeg binnen tien minuten een penalty, maar die beslissing werd teruggedraaid door de VAR. Een minuut later werd aan de andere kant gescoord door Dani Olmo, die de korte hoek vond.

Nog geen twee minuten later was het wéér raak en opnieuw was het Olmo die in de korte hoek afwerkte. In het restant van de wedstrijd deed Hoffenheim uitstekend mee, maar aan de achterstand kon niets meer worden gedaan.

De thuisploeg speelde de eerste wedstrijd sinds het vertrek van trainer Alfred Schreuder. De wegen van de Barnevelder en Hoffenheim scheidden dinsdag wegens een verschil van inzicht.

Dankzij de overwinning in Hoffenheim heeft Leipzig een nieuwe stap naar een Champions League-ticket gezet. Het kampioenschap lijkt te hoog gegrepen, want koploper Bayern München staat acht punten voor en komt dit weekend nog in actie.

Top vijf Bundesliga 1. Bayern München 30-70 (90-30)

2. Borussia Dortmund 30-63 (81-35)

3. RB Leipzig 31-62 (77-32)

4. Borussia Mönchengladbach 30-56 (57-36)

5. Bayer Leverkusen 30-56 (56-40)

