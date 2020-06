Jasper Cillessen en Valencia hebben het La Liga-seizoen vrijdag hervat met een teleurstellend 1-1-gelijkspel tegen stadgenoot Levante. Bij de herstart van het seizoen in Turkije boekte Fenerbahçe een miraculeuze zege.

Cillessen en nummer zeven Valencia leken in het lege Estadio Mestalla te ontsnappen dankzij een late treffer van spits Rodrigo, maar diep in de blessuretijd kwam Levante - de ploeg stond op dat moment al met tien man - alsnog langszij. Gonzalo Melero benutte een penalty.

Eerder op de avond ging nummer vijf Getafe, dat Ajax uitschakelde in de Europa League, met 2-1 onderuit bij Granada. De bezoekers kwamen nog op 0-1 dankzij David Timor, maar verloren door treffers van Djené (eigen doelpunt) en Carlos Fernández.

Getafe liet dure punten liggen in de strijd om een Champions League-ticket. De top vier van de Spaanse competitie plaatst zich rechtstreeks voor het belangrijkste Europese clubtoernooi.

La Liga werd donderdag al heropend met de derby tussen Sevilla en Real Betis. Sevilla, waar Luuk de Jong zeventig minuten meedeed, won in eigen stadion met 2-0. Alle overige wedstrijden van de 28e speelronde staan zaterdag en zondag op het programma.

Top zeven La Liga 1. FC Barcelona 27-58 (63-31)

2. Real Madrid 27-56 (49-19)

3. Sevilla 28-50 (41-29)

4. Real Sociedad 27-46 (45-33)

5. Getafe 28-46 (38-27)

6. Atlético Madrid 27-45 (31-21)

7. Valencia 28-43 (39-40)

Fenerbahçe met de schrik vrij

In Turkije beleefde Fenerbahçe aanvankelijk een moeizame hervatting van het seizoen. De topclub moest in eigen huis tegen hekkensluiter Kayserispor al vroeg met tien man verder (rood Ozan Tufan) en kwam na rust op achterstand door een treffer van Bernard Mensah.

In de laatste minuten kantelde de wedstrijd alsnog. Vedat Muqiri scoorde in de 87e minuut uit een strafschop en een minuut later zorgde Luiz Gustavo voor enorme ontlading bij 'Fener', waar Rotterdammer Garry Rodrigues en oud-NEC'er Ferdi Kadioglu in de basis stonden.

Fenerbahçe moet het seizoen in de resterende speelrondes zien te redden; de club uit Istanboel staat slechts zevende. Koploper Trabzonspor kwam vrijdag ook in actie en won met 1-3 bij Göztepe. Alle andere duels zijn later dit weekend.

Een goed resultaat leek er lang niet in te zitten voor Fenerbahçe. (Foto: Pro Shots)

