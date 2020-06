Coppa Italia

Juventus-AC Milan 0-0

Heenwedstrijd 1-1

Juventus naar finale

Goedenavond en welkom in het liveblog over de hervatting van het Italiaanse voetbal! Mijn naam is Jeroen van Barneveld en ik houd je op de hoogte van Juventus-AC Milan in de halve finales van de Coppa Italia, de eerste voetbalwedstrijd op Italiaans grondgebied sinds 9 maart, toen de Serie A werd stilgelegd.