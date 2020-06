FC Barcelona-verdediger Nélson Semedo heeft zich bij zijn trainer Quique Setién verontschuldigd voor het overtreden van de coronaregels van La Liga. Het is nog onduidelijk of de rechtsback zaterdagavond zal spelen in het uitduel met Real Mallorca.

"Nélson baalt van zijn vergissing, maar dat is alles wat het was: een fout", zei Setién vrijdag op zijn persconferentie. "Hij wist niet dat hij iets verkeerds deed. Ik heb met hem gesproken en hij heeft zijn excuses aangeboden."

De 26-jarige Semedo was deze week bij een verjaardagsfeestje waar meer dan twintig personen waren en overtrad daarmee het protocol dat is opgesteld door La Liga.

Het was niet de eerste keer in de afgelopen weken dat een speler uit de hoogste Spaanse divisie in de fout ging en dat leidde tot een waarschuwing van La Liga-voorzitter Javier Tebas: "Als spelers de regels blijven overtreden, gaan we toch overwegen om de clubs voor iedere wedstrijd verplicht in quarantaine te laten gaan."

Voor nu mocht Semedo alleen donderdag uit voorzorg niet meetrainen bij FC Barcelona. Hij mag zaterdag meedoen als de Spaanse koploper op Mallorca zijn eerste wedstrijd sinds 7 maart speelt.

"Ik heb nog niet besloten of ik Nélson op zal stellen", aldus Setién. "Maar als hij niet speelt, komt dat niet door deze vergissing. Die heeft geen invloed op mijn voetbaltechnische beslissing."

Nélson Semedo speelde dit seizoen 21 competitieduels voor FC Barcelona. (Foto: Pro Shots)

