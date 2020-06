De bekende clubarts Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt neemt aan het eind van deze maand na een dienstverband van veertig jaar afscheid van Bayern München.

De 77-jarige Müller-Wohlfahrt gaat zich richten op zijn kliniek in het centrum van München en het opleiden van jonge artsen. Daarnaast gaat hij onderzoeken hoe spierblessures beter kunnen worden gediagnosticeerd.

"Ik ben blij en tevreden als ik terugkijk op mijn veertig jaar bij Bayern", zegt Müller-Wohlfahrt vrijdag op de site van de Duitse kampioen. "Deze club, en vooral de mensen die ik er ontmoet heb, hebben mijn leven bepaald."

De directie van Bayern vindt het jammer dat de clubarts vertrekt. "'Mull' heeft in de afgelopen decennia de standaard bepaald in de sportgeneeskunde", aldus voorzitter Karl-Heinz Rummenigge. "Hij heeft een grote bijdrage geleverd aan al onze successen in de afgelopen veertig jaar."

Müller-Wohlfahrt begon in 1977 bij Bayern. In 2015 stopte hij al eens, omdat hij boos was dat de medische staf de schuld kreeg voor een Champions League-nederlaag tegen FC Porto. In november 2017 keerde de Duitser terug bij de 'Rekordmeister'.

Müller-Wohlfahrt heeft vele bekende sporters behandeld. Zo droeg Usain Bolt in 2016 zijn olympische titel op de 100 meter op aan de arts, die hem jarenlang hielp bij blessures.

Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt zal na 30 juni niet meer op het veld te zien zijn als een speler van Bayern München behandeling nodig heeft. (Foto: Pro Shots)