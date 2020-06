Arjen Robben werd deze week gespot op het trainingsveld van Bayern München. De 36-jarige Nederlander, die een jaar geleden zijn loopbaan beëindigde, traint niet voor een rentree bij de Duitse topclub, maar omdat hij ook na zijn spelerscarrière fit wil blijven.

"Ik ben Bayern zeer dankbaar dat ik mag blijven trainen op het trainingscomplex, maar een comeback voor de club is 100 procent uitgesloten", zegt Robben vrijdag tegen het Duitse Sport1.

Door foto's van de krant Bild kwam pas donderdag naar buiten dat Robben nog steeds actief is op het trainingsveld van Bayern, maar de 96-voudig international van het Nederlands elftal vertelt dat hij dit jaar al veel vaker te vinden was aan de Säbener Strasse.

"Ik train twee tot drie keer per week met conditietrainer Holger Broich en wil dat ook in de toekomst blijven doen", aldus de blessuregevoelige oud-aanvaller, die tijdens zijn loopbaan ook vaak met Broich werkte. "We doen loopoefeningen en werken ook met de bal. Ik geniet er echt van en wil graag fit blijven."

Robben stelde zich een paar jaar geleden al het doel om na zijn loopbaan een marathon te lopen, maar door de coronacrisis is dat hem dit jaar nog niet gelukt. "Maar zover ik kan zien, ben ik nog niet aangekomen, haha. Dus alles gaat goed, ik merk dat er veel druk van me is afgevallen."

De geboren Groninger sluit een comeback als voetballer niet helemaal uit. "Je weet het maar nooit. Ik wil nu geen ja of nee zeggen. Aan het eind van deze maand staat eerst de verhuizing naar Nederland met mijn gezin op de planning. Daarna kijken we wel verder."