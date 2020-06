Ron Vlaar heeft vrijdag zijn contract bij AZ met één seizoen verlengd. De ervaren verdediger begint daardoor aan zijn achtste seizoen in Alkmaar.

Door blessureleed kwam de 35-jarige Vlaar na de winterstop nauwelijks in actie voor AZ. De 32-voudig international van Oranje kwam in het voortijdig beëindigde seizoen tot twintig wedstrijden in alle competities.

"Ik ben superblij met deze contractverlenging", zegt Vlaar op de site van AZ. "Het is een feit dat het einde van mijn loopbaan steeds dichterbij komt. Wanneer dat is laat ik bepalen door hoe ik me voel. Met name in 2019 heb ik veel wedstrijden op een hoog niveau gespeeld, dus ik heb de overtuiging dat ik het nog kan."

Vlaar traint de laatste weken weer mee bij AZ. "Wat betreft mijn lichaam zijn we op zoek naar perfectie en ik denk dat we daar heel dichtbij zitten."

"Daarin ligt zeker een uitdaging, maar ik train heel hard om fit te blijven en barst van de energie. Al met al was het een vrij makkelijke keuze om te verlengen."

Vlaar kampte afgelopen seizoen net als eerder in zijn loopbaan regelmatig met blessures. (Foto: Pro Shots)

'We beseffen dat Ron af en toe periodes mist'

De in het Noord-Hollandse Hensbroek opgegroeide verdediger doorliep de jeugdopleiding van AZ en maakte in het seizoen 2004/2005 onder trainer Co Adriaanse zijn debuut. Twee jaar later vertrok Vlaar naar Feyenoord.

Hij bracht zeven jaar in Rotterdam door, om vervolgens drie seizoenen met Aston Villa in de Premier League te spelen. In 2015 keerde Vlaar terug bij AZ.

Technisch directeur Max Huiberts is blij dat Vlaar met zijn internationale ervaring nog een jaar behouden blijft voor het overwegend jonge AZ. "We beseffen dat Ron af en toe periodes mist, maar afgelopen seizoen is hij wel weer heel belangrijk geweest. Hij is nog altijd één brok energie en spieren en heeft echt de wil om iets te winnen met AZ."

Vlaar blikt met een goed gevoel vooruit op zijn achtste seizoen bij AZ. "We zijn in zijn algemeenheid heel goed bezig. Met een duidelijke visie, een plan en ambitie willen we meedoen om de titel."

"Afgelopen seizoen konden we dat helaas net niet afmaken, maar we willen deze lijn keihard doortrekken. Daar heb ik onwijs veel zin in."