PEC Zwolle verruilt per direct het kunstgras voor natuurgras in het MAC3PARK stadion. De Zwollenaren nemen daarmee na dertien jaar afscheid van de plastic mat in het eigen onderkomen.

Het is voor het eerst dat er echt gras komt te liggen in het MAC3PARK stadion, waar PEC sinds de zomer van 2007 de thuiswedstrijden speelt. De directie besloot toen dat kunstgras het beste was met het oog op de financiën.

"Met deze transitie zetten we een reuzenstap in het verder professionaliseren van het topsportklimaat bij de club. Het complexe proces heeft ruim een jaar in beslag genomen, want het is meer dan alleen even een veld vervangen", zegt algemeen manager Jeroen van Leeuwen vrijdag op de website van PEC.

"Ik ben dan ook oprecht blij dat het gelukt is en dat we op de zeer korte termijn met de werkzaamheden beginnen. De verwachting is dat het nieuwe speelveld over ongeveer acht weken bespeelbaar is."

PEC is na ADO Den Haag en VVV-Venlo al de derde club uit de Eredivisie die vanaf komend seizoen de overstap maakt van kunstgras naar natuurgras. Alleen Heracles Almelo, Sparta Rotterdam en FC Emmen voetballen nu nog op kunstgras.

Het afgelopen seizoen in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie werd voortijdig afgebroken vanwege de uitbraak van het coronavirus. Veel clubs vrezen flinke financiële schade, maar doordat zowat overal de spelers, technische staf en directie tijdelijk een deel van het salaris inleveren, is er een buffertje.