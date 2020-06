Stefanie van der Gragt verruilt deze zomer FC Barcelona voor Ajax. De 27-jarige verdediger bewandelde twee jaar geleden nog de omgekeerde weg.

"Ik ben superblij dat ik hier weer kan voetballen na twee supermooie jaren in Barcelona. Het was voor mij tijd om terug naar Nederland te gaan. Dit voelt wel als thuiskomen", zegt Van der Gragt vrijdag tegen Ajax TV.

Van der Gragt beschikte bij FC Barcelona over een aflopend contract. Ze kreeg tijdens haar periode in Spanje te maken met veel blessureleed, waardoor ze in totaal tot slechts 21 officiële wedstrijden kwam voor FC Barcelona.

De international van de Oranjevrouwen won met FC Barcelona één keer de landstitel en éénmaal de Spaanse Supercup. Ze haalde vorig jaar met de Catalanen de finale van de Champions League, waarin werd verloren van Olympique Lyon (1-4).

Van der Gragt pakte de dubbel met Ajax

Van der Gragt speelde in het seizoen 2017/2018 een jaar voor Ajax. Ze pakte met de Amsterdammers toen meteen de dubbel (landstitel en KNVB-beker) en verdiende mede daardoor een transfer naar het grote FC Barcelona.

De Heerhugowaardse, die met Nederland in 2017 Europees kampioen werd en vorig jaar vice-wereldkampioen, maakte in 2009 haar debuut in het profvoetbal bij AZ en droeg nadien ook het shirt van Telstar, FC Twente en Bayern München.

Van der Gragt is de volgende bekende naam in het vrouwenvoetbal die terugkeert in de Eredivisie. Onlangs tekenden Sari van Veenendaal, die overkomt van Atlético Madrid, en Mandy van den Berg (Valencia) een verbintenis bij PSV.