Ook de spelers, technische staf en directie van Fortuna Sittard leveren voorlopig een deel van het salaris in. Zij hopen de club op die manier financieel te ondersteunen tijdens de coronacrisis.

Fortuna doet geen mededelingen over de hoogte van het bedrag, maar laat wel weten dat ze dit doen zolang er geen fans welkom zijn in het stadion. Er wordt niet gesneden in het loon van het overige personeel. Dat is wel het geval bij een aantal andere clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie die in financieel zwaar weer verkeren.

"We worden allemaal hard geraakt door de coronacrisis en dit heeft ook gevolgen voor Fortuna. We zijn momenteel als club druk bezig met de schade te beperken. Deze situatie vraagt om een inspanning van iedereen in onze organisatie. Ik ben dan ook blij dat we hier unaniem uit zijn gekomen", zegt algemeen directeur Ivo Pfennings vrijdag.

"Ik vind het prachtig om te zien hoe iedereen zich in deze situatie betrokken voelt bij de club. De steun komt echt uit alle hoeken. Supporters, zakelijke partners, spelers, oud-Fortunezen. Iedereen draagt waar mogelijk een steentje bij in deze bijzondere tijd. Dit laat zien dat Fortuna weer leeft in de regio en dat maakt mij enorm trots."

Fortuna volgt hiermee het advies van werkgeversorganisatie FBO, spelersvakbonden VVCS en ProProf en de vakvereniging Coaches Betaald Voetbal (CBV), die vorige maand een pakket met noodmaatregelen samenstelden. In dat plan leveren spelers en trainers met een brutojaarsalaris van 25.000 euro 2,5 procent in. Voor de hogere salarissen loopt dit op tot maximaal 20 procent.

Onder meer AZ, Feyenoord en PSV gingen Fortuna al voor wat betreft de salarisverlaging. De ploegen uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie vrezen dat de financiële schade nog verder oploopt omdat er waarschijnlijk ook in een deel van komend seizoen zonder publiek gespeeld moet worden.