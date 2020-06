Na een pauze van drie maanden door het coronavirus werd La Liga donderdag hervat met de derby tussen Sevilla en Real Betis (2-0). Na afloop werd er ouderwets geklaagd over de arbitrage.

Cruciaal moment in de derby was de penalty die Sevilla-spits Luuk de Jong in de 56e minuut mee kreeg. Bij een luchtduel in het strafschopgebied kreeg de Oranje-international een arm van Betis-verdediger Marc Bartra in de rug, waarna hij naar de grond ging.

Tot onbegrip van Bartra gaf arbiter Mateu Lahoz een strafschop. De VAR bekeek de situatie enige tijd en ging daar in mee. Uit de penalty schoot Lucas Ocampos de openingstreffer binnen.

"Ik ben nog steeds een beetje geschokt dat ik voor zoiets kleins een strafschop tegen kreeg in zo'n belangrijke wedstrijd", zei Bartra in een televisie-interview kort na afloop. "Ik sprong eerder en ging gewoon het duel aan, ik kan niet verdwijnen uit het strafschopgebied."

"Niemand van Sevilla protesteerde en toch geeft de scheidsrechter een strafschop",mopperde de verdediger van Betis. "In deze wedstrijden geven zulke details de doorslag."

'Zonder vijf wissels waren we met negen tegen negen geëindigd'

Kort voor het einde van de wedstrijd liep Bartra een spierblessure op. Hoewel ook clubs in Spanje tegenwoordig vijf keer mogen wisselen, moest Betis noodgedwongen met tien man verder omdat alle wissels al gebruikt waren.

De Jong werd na 70 minuten al naar de kant gehaald. "Ik denk dat we allebei met negen spelers geëindigd waren als we niet vijf keer hadden mogen wisselen", sprak Sevilla-coach Julen Lopetegui.

Clubs in Spanje mochten pas op 17 mei de groepstraining hervatten, nadat er eerst nog twee weken in kleine groepjes was getraind. Bovendien maakte de hoge temperatuur in het zuiden van Spanje het erg zwaar.

Lopetegui vond de zege van zijn ploeg verdiend. "We waren de hele wedstrijd superieur en hadden vaker dan twee keer kunnen scoren."

"Het is jammer dat de fans niet in het stadion hebben kunnen genieten van deze wedstrijd. Ik wil deze derbyzege daarom opdragen aan al onze supporters", zei de coach.

Sevilla behoudt door de overwinning de derde plaats in La Liga en speelt tot en met 19 juli nog tien duels.

Luuk de Jong viert met zijn ploeggenoten de zege in de derby. (Foto: Pro Shots)

