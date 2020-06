Alle spelers in de Premier League zullen volgende week met de woorden 'Black Lives Matter' achterop hun shirt spelen. Daarmee vragen alle clubs aandacht voor de mondiale strijd tegen racisme.

Black Lives Matter komt te staan op de rug van de spelers, waar doorgaans de spelersnaam staat. Aan de voorkant van het shirt komt een BLM-logo, zo melden diverse Britse media donderdag.

Verschillende clubs in Engeland plaatsten afgelopen week foto's op sociale media van knielende spelers op het trainingsveld. Dat gebaar werd door American footballspeler Colin Kaepernick geïntroduceerd om te protesteren tegen ongelijkheid.

In de Duitse Bundesliga werd de laatste weken al door veel spelers individueel stilgestaan bij het overlijden van George Floyd, de zwarte Amerikaan die op 25 mei omkwam door politiegeweld. Spelers knielden na een doelpunt of hadden teksten als 'Gerechtigheid voor George Floyd' op hun kleding staan.

De Premier League wordt na een pauze van drie maanden komende woensdag hervat. Voor aanvang van alle wedstrijden zal een minuut stilte in acht worden genomen om de slachtoffers van de coronapandemie te herdenken. Het dodental in Groot-Brittannië is opgelopen tot ruim 41.000.

