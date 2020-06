La Liga is donderdag als tweede Europese topcompetitie hervat. Luuk de Jong en Sevilla heropenden het seizoen in Spanje door de stadsderby tegen Real Betis voor lege tribunes met 2-0 te winnen.

De treffers vielen na rust - de eerste helft viel erg tegen - en De Jong had indirect een aandeel in de eerste; hij werd uit balans gebracht bij een luchtduel en verdiende een strafschop, die door ploeggenoot Lucas Ocampos werd benut.

Niet veel later was Ocampos ook belangrijk bij het tweede doelpunt van Sevilla, toen hij de bal met de hak verlengde tot bij Fernando. De Braziliaanse middenvelder werkte van dichtbij af.

De Jong, die vorige maand in opspraak raakte nadat hij met drie ploeggenoten tegen de regels in bij een barbecue aanwezig was, stond in de basis bij de thuisploeg. Hij werd twintig minuten voor tijd gewisseld.

Net als bij alle duels in de Duitse Bundesliga, die al vijf speelrondes onderweg is, was bij Sevilla-Betis geen publiek welkom. Voor de tv-kijkers werd op de eerste ring van het stadion virtueel publiek getoond en waren er stadiongeluiden hoorbaar.

Sevilla is achter FC Barcelona en Real Madrid de nummer drie van Spanje. De overige duels van de 28e speelronde zijn vrijdag, zaterdag, zondag en maandag. Volgende week worden ook de Premier League en Serie A hervat. In Italië gaat vrijdag al de Coppa Italia verder.

Voor de gebruikers van de app: tik op bovenstaande tweet om te zien hoe Luuk de Jong en zijn ploeggenoten de overwinning vieren met denkbeeldig publiek.

Bekijk het programma en de stand in La Liga