Het Atlanta United van Frank de Boer en het FC Cincinnati van Jaap Stam zijn donderdag bij de loting voor de hervatting van het seizoen in de Major League Soccer (MLS) aan elkaar gekoppeld. De clubs zitten in groep E.

Het Amerikaanse voetbalseizoen wordt vanwege de coronacrisis hervat in toernooivorm in Walt Disney World, zo werd woensdag al bekend. Er zijn vijf groepen van vier clubs en één van zes. New York Red Bulls en Columbus FC completeren groep E.

Het toernooi begint op woensdag 8 juli. De eerste twee ploegen in iedere groep gaan door naar de finaleronde, net als de vier beste nummers drie. De finale is op 11 augustus.

De MLS gaat alle spelers vooraf uitgebreid testen op het coronavirus. De wedstrijden worden achter gesloten deuren gespeeld. Ook de basketbalclubs uit de NBA maken het seizoen af in Walt Disney World.

De Boer is sinds eind 2018 werkzaam bij Atlanta United, dat vorig seizoen als titelverdediger strandde in de halve finales van de play-offs. Stam volgde onlangs Ron Jans op in Cincinnati en wacht nog op zijn debuut als coach in Amerika.

Kan Jaap Stam overtuigen tijdens zijn eerste wedstrijden als coach van FC Cincinnati? (Foto: Pro Shots)