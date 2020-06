De FIFA heeft donderdag bepaald dat spelers tijdelijk voor niet twee, maar drie clubs in één seizoen mogen uitkomen. De wereldvoetbalbond wil voorkomen dat de coronacrisis volgend seizoen tot werkloosheid leidt.

Nu veel competities op verschillende data eindigen, kan dat problemen opleveren bij transfers van spelers. De FIFA wil dat probleem ondervangen met de tijdelijke maatregel.

De bond benadrukt verder nog maar eens dat clubs tijdens het huidige seizoen spelers mogen aantrekken, maar dat de aanwinsten pas met ingang van het nieuwe seizoen in actie mogen komen.

Ook wordt alle bij de FIFA aangesloten bonden nog eens gevraagd om aflopende contracten van spelers te laten lopen tot het einde van de betreffende competitie. De verbintenis bij een nieuwe club gaat dan niet zoals gebruikelijk per 1 juli, maar later in.

Eerder speelde de FIFA al in op de coronacrisis door vijf wissels toe te staan in de competities die weer worden hervat. De bond wil voorkomen dat veel spelers blessures oplopen vanwege het drukke programma.

Veel Europese topcompetities gaan ondanks de coronacrisis weer verder. De Bundesliga is al vijf speelrondes onderweg, La Liga wordt donderdagavond hervat en volgende week is het de beurt aan de Premier League en de Serie A.