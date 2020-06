Sparta Rotterdam-trainer Henk Fraser heeft een moeilijke tijd achter de rug. De zesvoudig international was besmet met het coronavirus en had het fysiek erg zwaar.

"Het is het zwaarste dat ik ooit heb meegemaakt. Ik heb twee dagen behoorlijke angst gehad", vertelt de 53-jarige Fraser, die niet in het ziekenhuis heeft gelegen en inmiddels weer hersteld is, donderdag aan RTV Rijnmond.

"Ik ben een kilo of acht afgevallen. Het is heel pittig. Ik probeer nu zo voorzichtig mogelijk te zijn, omdat ik ook niet kan inschatten hoe ik het opgelopen heb."

Frasers klachten begonnen met koorts. "Later kwamen er al die andere zaken bij. Zoals hoofdpijn. Ik heb nog nooit zo'n hoofdpijn meegemaakt. Ik las eerder al dat het voelde alsof je een knietje in je rug krijgt", omschrijft hij.

"Dat was zo bizar, die druk op je rug en de druk op je borst. Natuurlijk was ik bang. Ik voelde de benauwdheid en de druk op mijn borst. Het lijkt alsof alle kracht uit je lichaam gaat."

Fraser eindigde afgelopen seizoen met Sparta op de twaalfde plaats in de Eredivisie, zeven punten boven de degradatiestreep. De oud-Feyenoorder is sinds de zomer van 2018 werkzaam op Het Kasteel.